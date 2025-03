Lanotiziagiornale.it - La pace appesa a una telefonata fra Trump e Putin

“Non siamo mai stati così vicini a un accordo dicome in questo momento”. Parola della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, secondo la quale i funzionari sono sulla “linea della decima iarda di” nei colloqui per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina. Molto dipenderà, naturalmente dallatra Donalde Vladimirin programma per oggi. Un appuntamento confermato ieri dal Cremlino.tornano a parlare dopo in no russo alla tregua“Ci sono ottime chance”, ha annunciatoa proposito dell’appuntamento che arriva dopo il rifiuto russo della tregua di 30 giorni uscita dai colloqui di Gedda. “Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra”, ha ribadito ieridall’Air Force One, di ritorno da Mar-a-Lago, “forse possiamo farcela, forse no, ma penso che abbiamo ottime possibilità”.