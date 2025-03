361magazine.com - La nuova vita di Camila Giorgi: cosa fa l’ex tennista

sportiva vive ora in Argentinaitaliana,che tanto ha fatto discutere, per vicende extrasportive, ora vive in Argentina. La marchigiana, che a sorpresa si è ritirata a maggio 2024, lasciando adito a polemiche e rumors su una presunta evasione fiscale, ha detto ufficalmente addio al Bel Paese.In un’intervista a La Nacion ha detto: “Sono già venuta tanti anni fa e avevo detto a mio padre che un giorno volevo viaggiare e trasferirmi. Quel sogno ora si è avverato. Più o meno cinque mesi fa ho deciso di trasferirmi definitivamente. Gli argentini sono più aperti e accoglienti”.Il padre e il compagno, Ramiro Marra, un politico, sono entrambi argentini.“Qui ho molte amiche, vado in palestra. Ci sono sempre cose da fare, spesso improvvisate, e non ero affatto abituata.