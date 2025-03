Gqitalia.it - La nuova collezione Supreme x Nike è inaspettatamente preppy

Dopo la collaborazione con Air Force 1 Mid dello scorso agosto, è arrivata laSpring 2025. Mentre la maggior parte dei capi del marchio di streetwear newyorkese sono vivaci, rumorosi e molto grafici (come da tradizione per), questain arrivo rappresenta un grande cambiamento di marcia. Ora stiamo diventando un po'Primavera 2025Per l'evento principale, il power duo ha sfoderato due giacche varsity in pelle. Disponibili nei colori bianco e nero, sono realizzate in pelle di vacchetta e sono caratterizzate da un piping a contrasto che attraversa le maniche e il petto e da un co-branding ricamato sul retro. È stato mostrato anche un trio di giacche da ginnastica in nero, giallo e viola, oltre a dei pantaloni abbinati, realizzati in nylon resistente all'acqua e mesh.