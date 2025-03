Ilgiorno.it - La nipote di Antonio Greppi, primo sindaco di Milano dopo il 25 aprile: “Mio nonno un esempio da non dimenticare mai”

Leggi su Ilgiorno.it

– “Se ilfosse qui oggi, forse non riconoscerebbe più il suo Paese. Penso sarebbe inorridito. L’anniversario della Liberazione deve essere un punto fermo, per nonle faticose conquiste per la libertà. Ce n’è bisogno, soprattutto ora. Che cosa sanno i ragazzi e cosa si fa per loro? Sono sempre meno i testimoni, coloro che hanno vissuto “quella“ paura, prima che la Liberazione arrivasse. Liliana Segre parla con i giovani e io mi chiedo che succederà quando non ci sarà più. Mioera uno che quegli anni bui li ha vissuti. Che non ha mai smesso di credere nei suoi ideali antifascisti anche quando si rischiava la vita. E lui ha perso un figlio, lo zio Mario, partigiano, che io non ho mai conosciuto, ucciso dai fascisti il 23 agosto del 1944”. Bianca Dal Molin è ladi, che fu ildiil 25del 1945.