Liberoquotidiano.it - La neonata in una borsa della spesa. Torino-choc, cosa volevano fare due marocchini

Una storia che ha dell'assurdo quella accaduta a. Qui la Polizia di Stato ha eseguito, sotto il costante coordinamentolocale ProcuraRepubblica, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, a carico di due cittadini. Marito e moglie sono gravemente indiziati di aver introdotto illegalmente dal Marocco in Italia una, esponendola a pericolo per la sua vita. Nella medesima circostanza sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, altri due soggetti, loro connazionali, per favoreggiamento personale in quanto, al fine di eludere le investigazioni, avevano lavorato per mantenere la permanenza illegaleminore sul Territorio Nazionale. La complessa attività investigativa ha preso avvio a seguito di una segnalazione che una famiglia marocchina, residente a, aveva ospitato per qualche settimana una, estranea a quel nucleo famigliare, con l'intenzione di cederla a terzi.