La neonata arrivata in una busta della spesa dal Marocco per essere venduta

Leggi su Open.online

La polizia di Torino ha fermato il 12 marzo scorso due cittadini marocchini, marito e moglie. I due sono indagati per aver introdotto illegalmente dalin Italia una. Altri due connazionali sono stati arrestati per favoreggiamento personale. L’indagine è partita dalla segnalazione che una famiglia marocchina, residente a Torino, aveva ospitato per qualche settimana una, estranea a quel nucleo famigliare, con l’intenzione di venderla. La bambina ècon la donna lo scorso ottobre su una nave che proveniva da Tangeri.In unaLa piccola, nata presumibilmente ad agosto 2024, era stata trasportata, senzaregistrata nella lista passeggeri, in una. Dopo il viaggio la donna l’aveva portata in ospedale. Poi l’aveva sistemata presso due conoscenti.