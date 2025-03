Sport.quotidiano.net - La Mtb Stage Race in programma dal 23 giugno da Lizzano. Appenninica show tra vette e sorprese

Un percorso di 320 chilometri per un totale di 12.200 metri di dislivello. E’ il percorso diMtb, indal 23 al 27, che porterà i partecipanti da, nel Bolognese, fino a Castelnovo ne’ Monti, che sarà sede di tappa del Giro d’Italia 2025. Iscrizioni aperte, nella fase ‘regular registration’ fino a fine mese, con la tassa che aumenterà dal primo aprile. Come nelle ultime edizioni, gli organizzatori hanno deciso di chiudere il numero dei partecipanti a quota 150. Una scelta voluta per evitare il sovraffollamento dei sentieri e ad assicurare a tutti i partecipanti un elevato standard qualitativo nel supporto in corsa. Prima tappa Corno alle Scale, 58 chilometri e 2.300 metri di dislivello, da. Poi Monte Pizzo Trails, 49 chilometri e 2.