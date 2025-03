Secoloditalia.it - La moglie di Vanzina, dopo la truffa, il vergognoso sbeffeggiamento social. Bulli e cinici infieriscono: “Anche i ricchi piangono”

Oltre al danno la beffa, anzi: lo. Rigorosamente online, è chiaro, perché se gli immancabili commentatori virtuali possono infierire non perdono occasione di farlo. E così,essere stata vittima di una, ladi Enricoha dovuto subirela gognaallestita e rilanciata da chi ha deriso e infierito sulla sua disavventura, elevando al quadrato l’impatto emotivo già pesantelapatita. Insomma, un incrudelimento inaccettabile quello che ha dovuto incassare Federica Burger, 85 anni, sposata dal 1994 con il noto regista e sceneggiatore, che ha registrato una delle pagine più squallide e inaccettabile dell’antologia.Ladita e offesaIntollerabile: specie in considerazione del fatto che all’origine di tanta sprezzante derisione nei confronti della signora – in spregio al dolore di vedere la propria vulnerabilità esposta al pubblico – c’è una, incassata tra ansia e sconcerto: ladi Enrico, come noto, ha fatto entrare in casa un finto carabiniere a cui ha consegnato i propri gioielli.