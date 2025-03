La manifestazione per l’Europa lanciata da Michele Serra finanziata con i fondi pubblici di Roma Gualtieri | Si è vero

Leggi su Open.online

Laorganizzata dal giornalistaattraverso le pagine di Repubblica, che ha visto la partecipazione di circa 50mila persone, è statadirettamente daidiCapitale, per un totale di circa 270mila euro. A confermare la notizia è stato lo stesso sindaco di, Roberto, in un’intervista al Giornale: «Sì, laè statadal Comune». I collaboratori più stretti del primo cittadino hanno ribadito la legalità dell’operazione, sottolineando che «è tutto regolare e rientra nelle prerogative dell’Amministrazione». Si trattava infatti di «unaistituzionale e non politica, promossa da sindaci di diversi schieramenti, a sostegno dell’Unione europea». La notizia ha scatenato immediatamente reazioni critiche e indignate nel centrodestra capitolino.