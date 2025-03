Ilfoglio.it - La manifestazione di Coldiretti contro l’Efsa è l’ennesimo attacco al metodo scientifico

Oggi a Parma ci sarà unadella, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’unica importante agenzia dell’Ue che ha sede in Italia. Laattacca l’authority che ha il compito di autorizzare (o meno) “i cibi cellulari” (la cosiddetta carne sintetica) chiedendo due cose: di trattare questi cibi come farmaci; e di “escludere categoricamente” che non facciano male nel lungo termine. Nel primo caso l’obiettivo è sbagliato, perché la richiesta di cambiare le regole va fatta a Bruxelles (a Parma attuano quelle che ci sono); nel secondo la richiesta è impossibile: non si può, per definizione, escludere qualsiasi rischio indefinito. Se così fosse, non si potrebbe autorizzare nulla (neppure l’acqua!, come direbbe il ministro Lollobrigida). Figurarsi il vino o le carni rosse, che secondo i criteri richiesti daper la carne sintetica andrebbero proibiti.