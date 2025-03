Lopinionista.it - La malattia respiratoria BPCO: prevenzione e sensibilizzazione

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva provoca un’ostruzione parziale e persistente delle vie aeree, colpisce 330 milioni di personeLa Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva () è una patologia polmonare cronica che colpisce 330 milioni di persone nel mondo, risultando la terza causa di morte. Entro il 2050, i casi dinelle donne aumenteranno del 47%, rispetto al 9% negli uomini, a causa di fumo e inquinamento. Per sensibilizzare sulla crescente diffusione dellatra le donne, nasce il concorso letterario “Scritture in Rosa”, promosso dall’Associazione Nazionale Pazienti Respiriamo Insieme-APS. La Presidente Simona Barbaglia sottolinea l’importanza di aumentare la consapevolezza e promuovere la.La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (), spesso considerata una “maschile”, è in realtà sempre più diffusa tra le donne, con tassi di mortalità superiori a quelli degli uomini.