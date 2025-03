La maestra d’asilo su OnlyFans pronta a tornare al lavoro | Anche se guadagno di più con i video I genitori mi sostengono

Leggi su Open.online

«Non ho fatto nulla di male», ladi un asilo parrocchiale in provincia di Treviso, che per arrotondare fa la content creator su, continua a promettere battaglia. Il caso è diventato ormai mediatico: Elena Maraga, 29enne, è stata messa in allontanamento temporaneo a causa dei contenuti espliciti che pubblica sulla nota piattaforma e l’istituto paritario starebbe valutando il licenziamento. Un provvedimento che, ha assicurato laalla Zanzara su Radio24, non sarebbe accettato neppure da molti deidella scuola. Tanto che sarebbe, nel caso le fosse stracciato il contratto per «problemi etici», a lanciare una raccolta firme per quantificare il supporto ricevuto negli ultimi giorni. E in ogni caso si è dettaa investire a tempo pieno sui contenuti per adulti, attività ben più redditizia dell’educatrice scolastica.