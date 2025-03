Liberoquotidiano.it - "La libertà dipende dal coraggio". Di chi sono queste parole e perché Meloni le ha usate al Senato

"Come diceva Pericle: 'La felicità consiste nella libertà e ladal'. Metteremo tutto ilche serve,ai nostri figli domani non manchino la libertà e la felicità". Giorgiatermina così, nell'Aula del, le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Una citazione, quella del grande politico ateniese, considerato il 'padre della democrazia', che riassume i punti cruciali del discorso della premier in un momento drammatico, per l'Europa e per il mondo. "Non è un tempo facile quello nel quale ci è stato dato il compito di guidare questa nazione - spiega non a caso il presidente del Consiglio - ma c'è una certezza: con una visione chiara, un po' die mantenendo la bussola dell'interesse nazionale l'Italia ha tutte le carte in regole per attraversare questa tempesta".