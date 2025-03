Romadailynews.it - La lettura dei tarocchi viene oggi proposta in Italia in forma imprenditoriale

La legittima diffidenza cheda sempre mediaticamente manifestata nei confronti delle pratiche esoteriche non sortisce l’effetto di dissuadere gli amanti deia rivolgersi ai cartomanti ogniqualvolta intervenga una crisi sentimentale a turbare la loro serenità. Ridicolizzare costantemente un’attività che tende a ricercare la verità delle cose attraverso l’interpretazione di una specifica simbologia non appare dunque sufficiente a minare la credibilità attribuita da alcuni ai suoi risultati conoscitivi. Nemmeno di fronte all’emergere di scoperte scientifiche e invenzioni tecnologiche si assiste al venir meno di quell’atteggiamento, abbastanza diffuso nella società, per cui alla comprovata affidabilità dell’analisi razionale si preferisce il responso di un consulto di cartomanzia.