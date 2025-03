La lettera di Papa Francesco al Corriere | Dobbiamo disarmare la Terra

Leggi su Open.online

le parole, perle menti ela. C’è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità».lo scrive in unadel 14 marzo indirizzata al direttore deldella Sera Luciano Fontana. «Mentre la guerra non fa che devastare le comunità e l’ambiente, senza offrire soluzioni ai conflitti, la diplomazia e le organizzazioni internazionali hanno bisogno di nuova linfa e credibilità. Le religioni, inoltre, possono attingere alle spiritualità dei popoli per riaccendere il desiderio della fratellanza e della giustizia, la speranza della pace. Tutto questo chiede impegno, lavoro, silenzio, parole», scrive il pontefice nella missiva in risposta a un messaggio di augurio di Fontana per la sua salute.Servire la verità o servirsene, dall’ospedale Gemelli dove si trova ricoverato da oltre un mese, ha lanciato un’esortazione al direttore dele a «tutti coloro che dedicano lavoro e intelligenza a informare, attraverso strumenti di comunicazione che ormai uniscono il nostro mondo in tempo reale: sentite tutta l’importanza delle parole.