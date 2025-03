Ilfattoquotidiano.it - La Lancia Delta di Baggio venduta all’asta, il direttore della fondazione pediatrica: “Mai arrivato il ricavato promesso in beneficenza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non sono mai arrivati i soldi che la“CittàSperanza”, istituto di ricerca medica, doveva ricevere dalla vendita a un’asta diHF Integrale Evo 2 nella versione Kat del 1994 color “Giallo Ginestra”, appartenuta al Pallone d’oro Roberto. A segnalarlo è il, Franco Masello, che in proposito ha preannunciato una denuncia. Il bolide da rally appartenuto al campione di Caldogno era stato battutoa 230mila euro.“Dal nostro punto di vista”, ha detto Masello, “è stata sfruttata l’immagine. A oggi i soldi non sono arrivati e chi doveva farsi sentire è sparito nel nulla. Non ci sono contratti firmati, ma abbiamo delle mail in cui si impegnava a dare i soldi alla. Non si devono sfruttare queste iniziative.