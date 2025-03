Calciomercato.it - La Juventus volta pagina: il grande ritorno che fa impazzire i tifosi

Leggi su Calciomercato.it

La scelta giusta per il club bianconero, chiamato a pensare al futuro, con decisioni importanti per provare a risollevarsiE’ una crisi senza fine quella che ha colpito la. I bianconeri, dopo il pesantissimo ko contro l’Atalanta a Torino, sono stati battuti nettamente anche dalla Fiorentina.La: ilche fa(LaPresse) – Calciomercato.itA Firenze, la squadra di Raffaele Palladino ha archiviato la pratica, davvero in pochi minuti, facendo sprofondare la Vecchia Signora, che a fine gara, però, ha deciso di proseguire con Thiago Motta.Laha perso il quarto posto e vivrà i prossimi giorni, dedicati alle nazionali, nel peggior modo possibile. La stagione è chiaramente fallimentare, ma senza la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe totalmente un disastro.