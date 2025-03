361magazine.com - La gravidanza di Alessandra Amoroso: come cambia il suo tour

Il debutto l’11 giugnoPoche ore faha annunciato attraverso i suoi social che diventerà mamma per la prima volta, condividendo con il suo pubblico la gioia e l’emozione per l’arrivo di Penelope, che nascerà a settembre.Ora, così sono stati condivisi aggiornamenti sul calendario del “FINO A QUI SUMMER” che debutterà l’11 giugno con una data speciale alle Terme di Caracalla e vedràprotagonista nel corso dell’estate con concerti in location uniche.Queste le date del(prodotto e organizzato da Friends and Partners):11 giugno – ROMA – Terme di Caracalla26 giugno 2025 – FERRARA – “Ferrara Summer Festival” – Piazza Ariostea3 luglio 2025 – MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”5 luglio 2025 – TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena12 luglio 2025 – TAORMINA (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest” – Teatro Antico18 luglio 2025 – ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri20 luglio 2025 – CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)23 luglio 2025 – CODROIPO (UD) – Villa Manin26 luglio 2025 – MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi2 agosto 2025 – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli5 agosto 2025 – LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose7 agosto 2025 – LECCE – “Oversound Music Festival” – Cave Del DucaVengono invece cancellati gli ultimi tre appuntamenti del:18 agosto a ROCCELLA IONICA (RC) · ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – Teatro al Castello6 settembre a MACERATA – Sferisterio24 settembre a NAPOLI – in Piazza del Plebiscito.