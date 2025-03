La Germania cambia la Costituzione per spendere senza limiti in armi La svolta di Merz con Spd e Verdi | Pronti a tutto per difenderci dalla Russia

Leggi su Open.online

Lavolta pagina. Il Parlamento tedesco ha approvato oggi una modifica allache consentirà al governo diin difesa: gli investimenti nel settore militare – compresi quelli per sostenere l’Ucraina – saranno d’ora in poi esclusi dal «freno al debito» prescrittoLegge fondamentale del Paese, che limita l’indebitamento annuo dello Stato ad un massimo dello 0,35% del Pil. Lacostituisce una vittoria per il leader della Cdu Friedriche spalanca ora la strada alla formazione di un governo sotto la sua guida, in alleanza con l’Spd. Incoronato dalle elezioni dello scorso 23 febbraio,aveva infatti dichiarato la sera stessa della vittoria che la sua priorità – dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e le minacce di disimpegno Usa da Ucraina ed Europa – sarebbe stata quella di «rafforzare l’Europa il più velocemente possibile, così da raggiungere, passo a passo, l’indipendenza dagli Usa».