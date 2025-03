Ilgiorno.it - La fusione Aeb-A2a. La difesa ci riprova e punta a spostare il processo a Milano

Si apre ilper la presuntasospetta fra Aeb e A2A e le difese ripresentano le stesse eccezioni, bocciate in udienza preliminare, peril dibattimento dal tribunale di Monza a quello die contro le costituzioni di parte civile. Alla sbarra, davanti alla giudice Valentina Schivo, per turbativa d’asta il sindaco di Seregno Alberto Rossi, l’assessore alle Partecipate di Seregno Giuseppe Borgonovo, il segretario generale del Comune di Seregno Alfredo Ricciardi (unico presente tra gli imputati in aula), l’ex presidente del consiglio di amministrazione di Aeb spa Loredana Bracchitta, l’allora presidente di A2A Giovanni Valotti e Pierluigi Troncatti, quale partner di Roland Berger srl. Secondo i pm monzesi Salvatore Bellomo e Stefania Di Tullio l’aggregazione (ma i fatti contestati galoppano verso il colpo di spugna della prescrizione perché risalgono al 2019 e 2020) sarebbe stata realizzata "al solo fine di favorire la società A2A" con un danno complessivo per Aeb "non inferiore a 60 milioni di euro" e con "l’omessa valorizzazione di un premio di maggioranza a favore di Aeb non inferiore a 5,7 milioni di euro".