La Francia prepara un manuale per sopravvivere a varie catastrofi da distribuire alla popolazione

Il governo francese stando unsulle pratiche da adottare in caso di “crisi maggiori” che potrebbero interessare il Paese. Lo scrive il quotidiano Le Figaro, citando più fonti concordanti ed aggiungendo che l’opuscolo verrà inviato a brevecittadinanza. Tra le circostanze descritte neldi sopravvivenza,climatiche, incidenti industriali, epidemie, fughe radioattive, attacchi cyber e anche un conflitto armato. Quest’ultima eventualità, tuttavia, non deve in alcun modo concentrare tutta l’attenzione, precisa il Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Sgdsn), incaricato dire il. La guida è attualmente in corso di approvazione dai servizi del premier, Francois Bayrou. La tempistica della pubblicazione, scrive Le Figaro, suggerisce però una reazione dello Statosituazione internazionale particolarmente instabile.