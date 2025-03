Lanazione.it - La Festa della Poesia con gli scrittori aretini Tagete

Arezzo, 18 marzo 2025 – L’Associazione degli, come anteprimaGiornata Mondiale, 21 marzo p.v., organizza la, un evento speciale che si terrà Mercoledì' 19 marzo 2025 alle ore 17:00 presso l’Accademia Petrarca di Arezzo (sedeCasa del Petrarca, in Via dell’Orto n. 28). L’incontro sarà un’occasione per celebrare il valore, con la partecipazione di poeti,e appassionati che desiderano rendere omaggio a questa forma d’arte senza tempo. A introdurre e moderare l’evento sarà l’Avv. Luciana Faltoni, Presidente dell’Associazione. Durante la serata interverrà la Prof.ssa Patrizia Fazzi, che dedicherà un momento speciale al poeta Mario Luzi, ricordandolo in occasione del 20° anniversario dalla sua scomparsa (28 febbraio 2005).