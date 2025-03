Unlimitednews.it - La Fed non taglierà i tassi, nuove tensioni con Trump

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Wall Street cauta in attesa della Fed. Oggi è cominciata la riunione del comitato monetario della banca centrale Usa che culminerà domani con la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Le attese sono prudenti. Con tutta probabilità iresteranno invariati al 4,5%. Una pausa di riflessione che probabilmente non piacerà ache gradirebbe un comportamento più aggressivo sul fronte dei tagli.A nominare Powell nel 2018 era stato proprio. Poi però i rapporti sono cambiati e ormai l’inquilino della Casa Bianca non nasconde la sua ostilità verso il banchiere. Ora il conflitto potrebbe inasprirsi con la nomina di Michelle Bowman vicepresidente della Federal Reserve per la supervisione delle banche.La designazione è stata accompagnata da un messaggio non certo conciliante, “La nostra economia è stata gestita male negli ultimi quattro anni ed è tempo di cambiare.