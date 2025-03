Quifinanza.it - La divisione veicoli per la difesa di Iveco fa gola a molti: quanto può valere

Leggi su Quifinanza.it

C’è fermento nel settore della, in una fase in cui il tema è sotto i riflettori in ambito politico-istituzionale e in una dimensione europea. Al centro dell’attenzione finisce l’italiana, per la suaper laDefence Vehicles o IDV). Un ramo che faa molte società europee, non ultima la connazionale Leonardo, che sarebbe anche la favorita a livello istituzionale. Frattanto, i rumors che parlano di un interesse di vari operatori hanno messo le ali al titolo, che in Borsa è arrivato a guadagnare il 5%.Una corsa a treha nel mese di febbraio il processo che porterà allo spin-off (scorporo) di IDV ed ha dato l’incarico a alla banca d’affari statunitense Goldman Sachs di esplorare le alternative. Fra queste vi sarebbe la vendita, da realizzarsi entro la fine dell’anno, ma anche la quotazione in Borsa.