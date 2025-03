Ilfoglio.it - La cura Patrick Vieira sta per salvare il Genoa

Ilsembrava finito in un tunnel senza uscita: le cessioni di Gudmundsson e Retegui avevano lasciato la sensazione di un club in disarmo, così come la mossa di salutare a stagione in corso Alberto Gilardino quando tutto sembrava remare contro il Grifone, colpito da una serie impressionante di infortuni a impoverire ulteriormente un organico che appariva già leggerino. Un momento in cui la confusione era tale da ritenere opportuno aggiungere alla rosa Gaston Pereiro e Mario Balotelli, entrambi svincolati, entrambi destinati a non lasciare un segno in rossoblù. A mettere ordine, come ha fatto per una vita in mezzo al campo, è arrivato. Il curriculum da allenatore non era dei più esaltanti: le migliori stagioni europee al Nizza ormai lontane, una parentesi al Crystal Palace con luci e ombre, un passaggio all’insegna della mediocrità allo Strasburgo.