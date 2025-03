Ilfattoquotidiano.it - La crociata contro Elon Musk? Ora passa da slogan e adesivi sulle “sue” Tesla

L’impegno politico dial fianco del presidente Trump scontenta molti proprietari di auto, decisi a boicottare le auto dell’imprenditore sudafricano come meglio possono. Sicché, c’è chi ha deciso di prendere platealmente posizione, come la celebre cantante Sheryl Crow o l’attore Jason Bateman, che hanno venduto le loroin segno di protesta. Come ha fatto pure il senatore democratico Mark Kelly, che ha ceduto la sua spiegando che era “come un cartellone pubblicitario mobile per un uomo che sta smantellando il nostro governo e ferendo le persone”.Chi non può (o non vuole) arrivare a tanto, si affida invece all’ironia, forse pure per evitare atti vandalicila propria vettura. Come? Attraverso dei goliardicida apporre sulla carrozzeria. Uno dei primi e più famosi l’ha ideato il tedesco Patrik Schneider, che dopo la vittoria di Trump ha messo in vendita uno sticker con su scritto “L’ho comprata prima cheimpazzisse”: dopo l’insediamento del tycoon, che ha nominatoa capo del dipartimento che dovrebbe rendere più efficiente l’amministrazione pubblica americana, le vendite di talisono esplose, arrivando a toccare le 2 mila richieste al giorno.