Bergamonews.it - La crisi delle uova negli Usa arriva anche a Bergamo: ma la risposta è no

Leggi su Bergamonews.it

. La frittata è fatta, Trump scivola sulle sue. Un’epidemia di aviaria ha colpito gli allevamentiStati Uniti uccidendo oltre 20 milioni di galline. Sebbene Trump avesse promesso durante la sua campagna elettorale di abbassare i prezzi, in realtà gli americani hanno assistito a un aumento del 59% rispetto all’anno scorso, raggiungendo il record storico di 12 dollari per una dozzina.Questaha un impatto talmente forte sui consumatori americani, che ci sono stati casi di contrabbando dal Messico e casi di furto, come il camion assaltato in Pennsylvania in cui sono state rubate più di 100.000, per un valore di 40.000 dollari. Così, il presidente ha dovuto chiedere aiuto all’Europa per soddisfare la domanda dei suoi consumatori, ma non ha ottenuto risposte positive.