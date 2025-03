Lettera43.it - La Crew Dragon si è sganciata dalla Iss: Williams e Wilmore stanno tornando sulla Terra

Leggi su Lettera43.it

La navettaFreedom di SpaceX si èStazione spaziale internazionale per iniziare il viaggio verso la. A bordo ci sono i due astronauti della Nasa Sunie Butch, rimasti bloccati in orbita per nove mesi a causa di una serie di guasti e malfunzionamenti alla loro capsula Starliner di Boeing, e i membri della missione-9, lo statunitense Nick Hague e il russo Aleksandr Gorbunov. Costoro hanno dato il cambio ai quattro colleghi della-10 – gli statunitensi Nichole Ayers e Anne McClain, il giapponese Takuya Onishi e il russo Kirill Peskov – arrivati alla Iss negli scorsi giorni. L’ammaraggio è previsto nella tarda serata italiana al largo delle coste della Florida.They’re on their way! #9 undocked from the @SpaceStation at 1:05am ET (0505 UTC).