La coreografia Juve merda costa 50mila euro di multa alla Fiorentina

LadiLa notizia era attesa. Il giudice sportivo di Serie A ha punito condilaperché i suoi tifosi prima del match con lantus hanno esposto unacontenente l’espressione “”. Laè stata preparata nella Curva Ferrovia. Nellasono compresi anche i “cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; e il lancio di tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.ntus, il supplizio della sosta passa anche dallo striscione della curva della(Ordine)Lantus è in attesa di una risposta dal giudice sportivo per lo striscione offensivo esposto dcurva delladurante il match di domenica.