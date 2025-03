Secoloditalia.it - La conversione di Famiglia cristiana: crociera pellegrinaggio extra lusso nei Paesi islamici per scoprire il Corano

Dimenticate Lourdes, accantonate Medjugorie, archiviate Loreto e Pompei, i pellegrinaggi del terzo millennio sono nei: quelli dove si rischia la galera per possesso di Bibbia o esposizione di simboli cristiani. La straordinariadi, lo storico settimanale che i lettori/fedeli trovano in parrocchia tra i santini votivi e i foglietti della messa, campeggia nell’ultimo numero in edicola.I lettori dicondotti ailAi lettori diviene proposta una splendidasulla nave Msc Euribia (8 giorni/7 notti) alla modifica cifra di 2198 euro cabina interna, non proprio a prezzi da mensa Caritas. Singolare la rotta, quelladi Qatar, Abu Dhabi e Dubai. I fedeli avranno modo di incontrare “addirittura” la “direzione” del settimanale.