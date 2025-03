Ilrestodelcarlino.it - La Confraternita della Sacra Spina in viaggio a Parigi

Salvata dalle fiamme durante il tragico incendio del 2019, la Corona di Spine, indossata da Gesù durante la sua Passione, lo scorso 13 dicembre 2024 ha fatto ritorno a Notre-Dame de Paris, con una cerimonia di venerazione eccezionale che ha dato il via ed esposizioni settimanali per riscoprire questo tesoro spirituale. È proprio alla volta di Notre-Dame de Paris che lo scorso 27 febbraio è partita una delegazione dell’Archidi Fermo, per vivere in prima persona l’esperienzaostensione e venerazione settimanale. Dal 27 febbraio al 2 marzo infatti, l’Archiha organizzato un pellegrinaggio la dove è conservata la reliquiacorona di spine.