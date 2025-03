Ilgiorno.it - La Compagnia dell’Alba porta gli anni '80 al Teatro Repower con un nuovo musical

Dopo il grande apprezzamento di pubblico ottenuto nelle ultime due stagioni con Piccole Donne, latorna aldal 21 al 23 marzo con undedicato agli’80. Miti pop, vestiti sgargianti, primi videogames ma soprattutto divertimento e tanta musica! “80 voglia di.’80“ sposta indietro le lancette del tempo per far rivivere (o scoprire ai più giovani) il decennio più colorato e scanzonato della musica italiana ed internazionale: dai Duran Duran agli Wham, dagli Europe a Whitney Houston, ma anche Ricchi e Poveri e Heather Parisi. La trama del: uno studente liceale dei giorni nostri, alternativo e per niente modello, si ritrova catapultato negli’80, dove dovrà fare i conti con i suoi odiati professori, ancora giovani e alle prese con l’organizzazione di un concerto di fine anno.