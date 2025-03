Dayitalianews.com - La cocaina dal Sud America al Porto di Catania: arresti e sequestri milionari

I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno eseguito, l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale ha disposto misure cautelari personali nei confronti di 6 persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di un’intensa attività di narcotraffico con importazioni dall’estero e con l’aggravante dell’ingente quantitativo.Contestualmente, è stata data esecuzione a un decreto d’urgenza emesso dal Pubblico Ministero inquirente che ha disposto il sequestro preventivo di denaro e beni nella disponibilità degli indagati per un valore complessivo di circa 7,7 milioni di euro.I NOMI DEGLI ARRESTATI: Maxi sequestro dialdi: i nomi degli arrestatiLe investigazioni, svolte da unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di– Gruppo Operativo Antidroga del G.