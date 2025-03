Riminitoday.it - La città come luogo di un’educazione diffusa, nuovo appuntamento di “Infanzia, presente!” con l’architetto e ricercatore Campagnoli

Leggi su Riminitoday.it

Quando non solo la scuola, ma l’intera, con i suoi spazi e architetture, è ildiin cui sviluppare un pensiero libero e critico. Torna unimportantedella rassegna “!” in programma per sabato 22 marzo (ore 10:00), nella Sala.