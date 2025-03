Ilfoglio.it - La Cina cede Panama a Trump? È ben più complicato di così

Non solofa crollare le Borse con le sue sparate. Anche il Partito comunista cinese, venerdì scorso, ha fatto cadere del 6,7 per cento le azioni della CK Hutchison Holdings Ltd. Strumento: una durissima critica alla decisione di rivendere per 22,8 miliardi di dollari sia una quota del 90 percento dellaPorts Company, che gestisce i porti Balboa e Cristobal, alle estremità del Canale di; sia altri quarantatré porti non cinesi in tutto il mondo. Acquirente: la società di investimento newyorchese BlackRock. E’ il calo più grande subito dalla società di Li Ka-shing sin dal settembre del 2022. Li è un miliardario non del tutto gradito al governo di Pechino per sospette simpatie con l’opposizione di Hong Kong, e che dunque ha cercato di spostare i propri asset all’estero il più possibile.