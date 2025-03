La chiamata tra Diddy e Kanye West | Stai attento là fuori stanno cercando di farci fuori

Leggi su Open.online

làperchésicuramentedi», sono queste le parole rivolte da Sean Combs, conosciuto da tutti come Puff Daddy o, a, che oggi si fa chiamare Ye. La telefonata tra i due rapper, il primo, 55 anni, al momento dietro le sbarre del Metropolitan Detention Center di Brooklyn in attesa del processo che avrà inizio il prossimo 5 maggio in cui è accusato di traffico sessuale e racket, il secondo, 47 anni, sempre al centro di numerose polemiche per uscite pubbliche perlomeno discutibili, è stata intercettata e pubblicata dalla rivista americana The Shade Room. Un rapporto controverso tra due personaggi dalle storie, passate e attuali, molto controverse, tra accuse pesantissime e proclami dichiaratamente nazisti l’indiscusso valore artistico dei due non rimane che un lontano ricordo.