Lanazione.it - La catena della solidarietà. Bucati gratis in lavanderia e la corsa per salvare i gatti

Empolese Valdelsa, 18 marzo 2025 – La macchina dei soccorsi e quellagenerosità. Chi tende una mano, indossa gli stivali e aiuta il vicino in difficoltà. Storie di dolore e storie di umanità. C’è una comunità che si è presa cura dell’altro, senza esitazione. Ci si è stretti nel momento dell’emergenza in unadiche proprio ora non si può spezzare. Perché la vera sfida arriva adesso; ricostruire, ricominciare. Tra i tanti appelli social e i passaparola, il cuore grande degli empolesi ha trovato spazio per tutti. Imprenditori, cittadini, tifosi, volontari. C’è chi - è il caso del consigliere empolese Leonardo Masi - mette a disposizione il proprio affittacamere per le famiglie rimaste senza acqua e senza elettricità. Al momento (e per fortuna) soltanto una sta occupando i locali.