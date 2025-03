Lanazione.it - La cassa di espansione naturale, il Padule ha funzionato ancora: “Il nostro scudo anti-alluvioni”

Valdinievole (Pistoia), 18 marzo 2025 – Ildi Fucecchio ha messo tutti miracolosamente d’accordo: ambientalisti, proprietari terrieri, cacciatori e Consorzio di Bonifica. È indiscussa e sotto gli occhi di tutti la funzione fondamentale che ha svolto l’area umida nostrana sulla protezione delle zone abitate della Valdinievole. L’acqua raccolta dal bacino del, da 300 anni ormai mette in sicurezza perfino le zone dei comuni rivieraschi più a rischio, come Ponte Buggianese. "Se ilsi intende comedifunziona alla meraviglia, se si vuole trasformare in zona esclusivamente ambientalista allora dovremo fare i conti con i disastri – ha detto il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi – è proprio adesso che non va abbassata la guardia, perché essendoci stata la piena dell’Arno quanto prima dovranno essere riaperte le cateratte a Santa Maria a Monte, per permettere di far scendere il livello dell’acqua anche qui.