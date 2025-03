Iltempo.it - La bontà e la qualità del Pesto Barilla iniziano in aula, con l'Accademia del Basilico

Parma, 18 marzo 2025 – Il momento migliore per seminare ilin serra è febbraio-marzo. Ed è proprio il momento cheha scelto per dare vita addel, un programma di formazione per i coltivatori, per offrire loro strumenti e competenze per perseguire pratiche agricole attente all'ambiente, sin dalle primissime fasi di semina, con l'obiettivo di arrivare all'agricoltura di precisione anche per il. Con la domanda diin aumento a livello globale e una crescita del 17% in volume dal 2023 al 2024 nel mercato dei pesti1,torna, dunque, protagonista del racconto dell'azienda e del suo impegno per la sostenibilità e l'innovazione. E lo fa mettendo ancora una volta al centro il suo ingrediente eroe, il, e tutti gli attori della filiera, dal campo al vasetto.