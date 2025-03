La Bcc Fano cresce Utile di 115 milioni

Ilrestodelcarlino.it - La Bcc Fano cresce. Utile di 11,5 milioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Numeri lusinghieri per la Bcc, il cui Cda ha approvato il bilancio 2024. L’istituto di credito ha realizzato undi 11,5(+8,2%), con una raccolta totale che supera il miliardo e 400e un patrimonio netto di quasi 125di euro. La solidità bancaria confermata dal CET1 è al 35,7%, mentre gli impieghi ammontano a 519,6, in lieve calo (-1,6% sul 2023) per effetto di rimborsi e della riduzione del credito deteriorato. Di questi, ben 103sono i nuovi crediti erogati nell’anno, di cui oltre il 96% è destinato al territorio. Essendo una banca di Credito Cooperativo, gli 11di utili vanno a incrementare il patrimonio e sono fondamentali per erogare crediti al servizio dello sviluppo del territorio. L’analisi del bilancio, inoltre, dimostra la fiducia nell’istituto bancario fanese: crescono i soci (9.