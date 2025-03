Kyrgios sfida con un bambino a Miami | Nick senza pietà – Video

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Allenamento speciale per. Aper partecipare al Masters 1000, il tennista australiano sta continuando a esercitarsi per raggiungere la forma migliore, specialmente dopo l'infortunio al polso che lo ha costretto al ritiro a Indian Wells. Pochi giorni prima dell'esordio in Florida,ha scelto uncome sparring partner, non .