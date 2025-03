Ilfattoquotidiano.it - Kos, una vacanza all’insegna del benessere

Nell’antichità, il medico romano Galeno la definì come “il luogo piu? temperato al mondo”: Kos è da sempre l’isola del, complice una natura dolce e gentile, e una bellezza che allieta lo sguardo e l’animo. Ad indorare questa nomea, anche un curioso fatto storico: l’isola diede i natali al padre della medicina, Ippocrate. Qui si possono ancora immaginare gli insegnamenti ai suoi allievi e la solennità del noto giuramento, pronunciato all’ombra del leggendario Platanus orientalis. Tutt’oggi, uno splendido esemplare svetta nell’entroterra in un tentacolare intreccio di rami, e secondo la leggenda si tratterebbe dell’albero del Maestro, un vero e proprio simbolo della Grecia. Kos è la terza isola più grande del Dodecaneso, roccaforte dello spirito ellenico dove scoprire la storia millenaria, custodita in magnifici siti archeologici come l’Asklepieion, le rovine del tempio di Asclepio, neanche a dirlo, dio della salute e della medicina risalente al III secolo a.