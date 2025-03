Sololaroma.it - Kluivert: “Pensavo che la Roma fosse la strada più semplice per arrivare al Barcellona”

Justinsta disputando la migliore stagione della sua carriera. L’ex attaccante della, oggi di proprietà del Bournemouth di Tiago Pinto, ha collezionato ben 12 gol e 6 assist in 28 partite di Premier League, confermando le sue qualità in uno dei top campionati europei. Questi numeri gli sono valsi la convocazione dell’Olanda per i quarti di finale di Nations League contro la Spagna campione d’Europa in carica di Luis de la Fuente.: “Ora voglio dimostrare il mio valore con la nazionale olandese”Nel corso di un’intervista concessa al quotidiano olandese De Telegraaf,ha ripercorso le tappe della sua carriera ed ha analizzato le scelte fatte dopo essere stato uno dei migliori talenti del settore giovanile dell’Ajax, società che ha lasciato dopo appena una stagione in prima squadra.