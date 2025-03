Dayitalianews.com - Kings League Italia: spettacolo e gol nella sesta giornata, Stallions in vetta!

Leggi su Dayitalianews.com

?LadellaLottomatica.sport Italy si è svolta lunedì 17 marzo 2025 presso la Fonzies Arena di Milano, registrando il tutto esaurito. Le partite sono state trasmesse in diretta sui canali social ufficiali della competizione, tra cui YouTube, Twitch, X e Kick. Risultati della:Circus FC vs. FC Zeta 2-4: FC Zeta ha ottenuto la terza vittoria consecutiva grazie a una straordinaria prestazione di Matteo Perrotti, autore di una tripletta. Nonostante gli sforzi del presidente di Circus FC, Grenbaud, che ha trasformato un rigore presidenziale, la squadra non è riuscita a colmare il divario. ?FC Caesar vs. Zebras FC 3-8: Radja Nainggolan ha portato in vantaggio FC Caesar con un gol da fuori area, ma le Zebras FC hanno rapidamente ribaltato la situazione.