Kings League Italia | il diario della sesta giornata

Laregala spettacolo ed emozioni nella Fonzies Arena completamente sold out. Annunciata la Global Playoff Week e la prima finale ufficiale del torneo, che si terrà all’Inalpi Arena di Torino.Indice, resocontoe cronacaCIRCUS FC – FC ZETA 2-4FC CAESAR – ZEBRAS FC 3-8UNDERDOGS FC – BLACK LOTUS FC 0-7PUNCHERS FC – BOOMERS 5-9STALLIONS – ALPAK FC 3-2GEAR 7 FC – TRM FC 4-2Classifica agdopo ladiConclusioni: unasempre più spettacolare!, resocontoLanon smette di stupire, regalando partite al cardiopalma e colpi di scena a ripetizione. Lunedì 17 marzo, dalle 17:00 alle 22:00, la Fonzies Arena ha fatto da cornice a unamemorabile, arricchita dalla presenza di special guests come il cantante Marco Masini, in postazione con Fedez per supportare i Boomers, e Jacopo “Jack” Canevali, finalista di MasterChef14.