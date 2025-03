Sport.quotidiano.net - Kimi Antonelli, il pilota bolognese corre nella storia

Bologna, 18 marzo 2025 - La velocità scritta nel Dna. Andreaa solo 18 anni ha sfiorato il podio giungendo quarto all’esordio in un Gran Premio di Formula 1, domenica a Melbourne in Australia, al volante della Mercedes. Di fatto è il secondopiù giovane dellache riesce ad andare a punti, dietro solo a un certo Max Verstappen che ci riuscì a 17 anni (5 mesi e 27 giorni). Ma chi è? Èe frequenta l'ultimo anno dell’Istituto tecnico Salvemini con indirizzo relazioni internazionali per il marketing a Casalecchio di Reno (a giugno farà l’esame di maturità). Parla inglese in maniera fluente cosa che lo facilita nel suo lavoro in giro per il mondo. Nel calcio datifa per i colori rossoblù che quest’anno stanno regalando ancora tante soddisfazioni con Vincenzo Italiano.