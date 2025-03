Ilnapolista.it - Kim, l’infortunio è un caso internazionale: il ct della Corea del Sud attacca il Bayern: «è colpa loro»

Niente Nazionale per Kim, il ct inilIn piena sosta per gli impegni delle Nazionali scoppia iltraMonaco e l’allenatoredel Sud. Il ctselezione asiatica Hong Myung-Bo dovrà fare a meno dell’ex Napoli Kim Min-Jae per gli impegni contro Oman e Giordania a causa delal tendine d’Achille procurato con la maglia dei bavaresi. Il Ny Times fa il puntosituazione:“Il ctsua nazionale, Hong Myung-bo, ha accusato ilMonaco di non aver protetto il difensore sudno Kim Min-jae da un infortunio.Kim salterà le partite di qualificazionedel Sud ai Mondiali di marzo contro Oman e Giordania a causa di un infortunio al tendine d’Achille riportato mentre giocava al.“Purtroppo ilMonaco non ha protetto adeguatamente il giocatore per prevenire infortuni”, ha detto Hong in una conferenza stampa lunedì, “quindi siamo finiti in una situazione in cui dobbiamo giocare queste partite importanti senza un giocatore chiave”.