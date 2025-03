Perugiatoday.it - Kickboxing, a maggio la masterclass di Mirko Gori con la W.K.O

Leggi su Perugiatoday.it

Per chi ama ladomenica 18è una giornata da segnare in rosso sul calendario. Domenica 18, infatti, c'è un'ppportunità unica per lavorare sulle tecniche d'attacco che hanno segnato la conquista di 6 Titoli Mondiali. Il 18, infatti,il Campione del.