Kevin Nash | Al posto di Travis Scott io inserirei Randy Orton con John Cena e The Rock

Una puntata di Raw è passata, ma i fatti di Elimination Chamber rimangono ancora negli occhi di tutti.con il suo turn heel ha annientato Cody Rhodes e si è schierato dalla parte di The, quelche ha fatto parecchio discutere.vuoledurante il suo Kliq This podcast ha discusso riguardo alla scelta dicome terzo membro di questa fazione heel, suggerendo che secondo lui sarebbe meglio sostituirecon.Le motivazioni sono semplici: sostituireche ha causato controversie conper ricreare una specie di New World Order, ecco le sue parole:“Mettitrae The, sembrerebbe un’imitazione (del NWO) però se lo assembli bene. non penso chesia la persona giusta per essere il terzo.