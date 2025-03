Amica.it - Kate Middleton, l’uscita solitaria alla festa di San Patrizio vale doppio

L’anno scorso aveva dato forfait per motivi di salute – non si sapeva ancora che avesse il cancro, si pensava solo si stesse riprendendo dall’intervento all’addome subito a gennaio – ma quest’anno,, per nessuno motivo ha voluto rinunciare alle celebrazioni del St.Patrick’s Day. In qualità di colonnello del reggimento delle Irish Guards, il 17 marzo la principessa ha partecipatoparata annuale delle Guardie irlandesicaserma di Wellington, a Londra. Un ritorno in grande stile che, proprio per l’assenza forzata del 2024., colonnello in verdeLe Irish Guards sono uno dei cinque reggimenti di fanteria che compongono la Guardia Reale. Re Carlo, in quanto monarca, è colonnello in capo di tutti i reggimenti.